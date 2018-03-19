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Касьянов: Даже имитация "выборов" в России была проведена грубо и мерзко, не блистала изобретательностью
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19.03.2018 22:36
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Председатель оппозиционной партии ПАРНАС Михаил Касьянов что Кремлю
на выборах президента России удалось только раздробить
демократическую оппозицию и деморализовать ее электорат.
Касьянов: Люди растеряны и подавлены. И в этом не только вина
власти Фото: ЕРА "Выборы главы государства превратились в обряд
всенародного одобрения действующей власти и ее "вождя". Институт
выборов растоптан полностью, уничтожено его конституционное
содержание. Но даже имитация "выборов" была проведена грубо и
мерзко, не блистала изобретательностью. Постановочные шоу на
телевидении с потасовками, нецензурной бранью, метаниями стаканов
убедили граждан в отсутствии у Путина альтернативы и
бессодержательности намерений "конкурентов", – написал
он.Оппозиционер отметил, что голосование прошло с грубейшими
нарушениями, которых зафиксировано более 2,5 тыс."Члены комиссий
беззастенчиво, прямо перед камерами вбрасывали бюллетени,
проводились «карусели», был в беспрецедентных масштабах мобилизован
админресурс для повышения явки. Для достижения «контрольных цифр»
бюджетников и даже работников частных компаний принудительно
сгоняли толпами на участки для «правильного» голосования. Очевидно,
что результаты даже таких "выборов" нельзя считать достоверными", –
подчеркнул Касьянов.Он добавил, что Кремлю успешно нейтрализовал
демократические силы, сторонники которых портили бюллетени или
разделили голоса между кандидатами Ксенией Собчак и Григорием
Явлинским."Грамотно и технологично Кремлю удалось лишь одно –
раздробить демократическую оппозицию и деморализовать ее
электорат... Никакого консолидированного действия, к которому мы
постоянно призывали, не вышло. Предсказуемо провалились
избирательные кампании допущенных кандидатов и проект «бойкот». Но
своими действиями все они содействовали имитации выборного
процесса, приняв поодиночке участие в грязной игре Кремля", –
заявил оппозиционер.Лидер ПАРНАС отметил, что его политсила
призывала Собчак и Явлинского снять свои кандидатуры, однако
кандидаты не нашли в себе силы принять такое решение."Шоу окончено.
Наступает новая эпоха. Будущее страны крайне неопределенно.
Экономика деградирует, нарастает эскалация противостояния с
Западом, растет изоляция, люди не чувствуют себя защищенными от
войн и потрясений. Мы не ждем решения этих проблем от Путина, ведь
именно его политика их источник. В этой ситуации пусть слабое, но
еще живое гражданское общество должно задуматься, куда мы идем", –
отметил он.Касьянов добавил, что демократическим политикам нужно
прекратить склоки и сделать практические выводы."В этот раз,
несмотря на масштаб государственной лжи, мы не увидим Болотной с
десятками тысяч протестующих. Люди растеряны и подавлены. И в этом
не только вина власти. Это мы, демократическая оппозиция, не смогли
предложить им единого общего действия, не смогли навязать режиму
наши правила", – подытожил он.
https://www.facebook.com/kasyanovmm/posts/1683085288436149
18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в
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онлайн-трансляцию наиболее важных событий дня.19 марта глава
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