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Боевик в приступе белой горячки схватил две боевые гранаты, сорвал чеки и разоружил сослуживцев - штаб АТО
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19.03.2018 22:44
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По данным украинской разведки, боевики отправили в наркодиспансер
коллегу, который открыл огонь по сослуживцам и упал пьяным с
гранатами в руках близко от блиндажа. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке В штабе АТО сообщили об инциденте с участием
пьяного боевика Фото: ЕРА В штабе АТО сообщили, что командир
попытался провести "воспитательную беседу" с
боевиком."Воспитательный процесс на пользу боевику не пошел: тот
кричал, угрожал и даже выстрелил в сторону командира. Командир
точности подчиненного не оценил и, наградив последнего несколькими
пинками, приказал разоружить и бросить его в блиндаж", –
рассказали в штабе АТО.В пресс-службе АТО рассказали, что пьяный
боевик захотел отомстить командиру."В это время у него и случился
приступ белой горячки: боевик схватил две боевые гранаты, которые
были в блиндаже, сорвав предохранительные кольца, разоружил
сослуживцев и, прихватив оружие, поплелся прочь. Но далеко уйти так
и не смог: в нескольких шагах он рухнул в снег, накрыв телом две
гранаты", – говорится в сообщении.В штабе АТО рассказали, что
пьяного боялись трогать в течение часа, но потом его разоружили и
перенесли в комнату командира, где оставили трезветь до утра."По
данным украинской разведки, по факту инцидента боевики "наверх" не
докладывали. Посоветовавшись со старшим офицером штаба 2-го
армейского корпуса, находящимся в части с проверкой, боевиками
принято решение о сокрытии события. Боевика ждет больничная палата
в наркодиспансере", – заявили в штабе АТО.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1892941790716618
18 марта в штабе АТО сообщили, что по меньшей мере пятеро боевиков
7-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск
пострадали от взрыва ручной гранаты.
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