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Найем: Процедура отбора кадров в Нацбюро финбезопасности – это большой откат назад
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19.03.2018 22:52
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Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем считает,
что законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности
Украины выводит это ведомство из подследственности НАБУ и дает ему
широкие полномочия. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Найем: Директор НБФБ и его заместители будут выведены из
подследственности Госбюро расследований и НАБУ Фото: Ростислав
Гордон / Gordonua.com "Автор законопроекта Нина Южанина... ранее
заявила, что готовила законопроект по поручению президента... Если
ориентироваться на опубликованный ранее черновик документа, новый
орган будет находиться в вертикали президента, а не Кабинета
Министров. Решение о назначении и увольнении главы НБФБ будет
принимать лично глава государства по предложению комиссии из девяти
человек – по трое от президента, Кабмина и парламента. При
этом если парламент по какой-то причине не сможет назначить своих
представителей (как, например с аудиторами НАБУ), недостающая квота
отходит президенту", – рассказал он.Нардеп отметил, что
законопроект не предполагает ликвидацию департаментов расследования
экономических преступлений в СБУ, фискальной службе, Нацполиции и
ГПУ."В документе нет никаких ограничений при приеме на работу
бывших сотрудников этих департаментов. Сама процедура отбора кадров
в новом органе – это большой откат назад в вопросе
прозрачности, поскольку отборочные комиссии практически в полном
составе будут определяться главой ведомства", – предупредил
Найем.Он добавил, что несмотря на заявления власти о новых подходах
в деятельности НБФБ, бюро будет иметь право инициировать любые
проверки и ревизии."Из самого рискованного. Законопроект
предполагает внести в Уголовный кодекс новую статью 190-1, которую
будет расследовать исключительно НБФБ – присвоение, растрата и
завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным
положением. "Инновация" состоит в том, что на данный момент эти
правонарушения относятся к подследственности Национального
антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Помимо этого, сотрудники
НБФБ будут иметь право проводить оперативно-разыскные мероприятия
на основании аналитической справки. И отдельно украшение этого
праздника жизни состоит в том, что директор НБФБ и его заместители
будут выведены из подследственности Госбюро расследований и
НАБУ", – подчеркнул Найем.Он добавил, что НБФБ будет иметь
право запрашивать любую информацию, в том числе материалы
досудебного расследования, у любых других правоохранительных
органов – от Нацполиции до НАБУ."Авторы документа предлагают
считать НБФБ специализированным правоохранительным органом, хотя по
всем признакам оно является еще одним органом в системе
исполнительной власти. В связи со всем этим у меня нескромный
вопрос к премьер-министру. Уважаемый Владимир Борисович
(Гройсман. – ), а где текст законопроекта о Службе
финансовых расследований, который был утвержден Кабинетом Министров
более года назад, но по непонятной причине до сих пор не подписан и
не направлен на рассмотрение Верховной Рады?" – подытожил
нардеп.
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10212203547749947
В декабре прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял,
что собирается зарегистрировать в Верховной
Раде законопроект о Госбюро финансовой безопасности в течение
нескольких дней или недель. Он анонсировал, что "бюро должно стать
не спецназом, не "прослушкой", не штурмовиками, а интеллектуальным
центром, работа которого будет базироваться на использовании
современных риск-ориентированных методов криминального
анализа".
28 февраля 2018 годанародный депутат от БПП, глава комитета
Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина
Южанина сообщила в Facebook, что законопроект готов, и
опубликовала его.
Порошенко заявил, что законопроект о Национальном
бюро финансовой безопасности гарантирует, что ни один из
силовиков не сможет "подойти к двери бизнеса".19 марта законопроект
о Национальном бюро финансовой безопасности зарегистрирован в
Верховной Раде.
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