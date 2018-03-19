Представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заметили запугивание и давления на судей со стороны правоохранительных органов по делу бывшего городского головы Славянска Донецкой области Нели Штепы. Штепу задержали 11 июля 2014 года Фото: 2day.kh.ua Во время мониторинга представители организации заметили запугивания и давления на судей со стороны правоохранительных органов и "правых групп".По мнению членов Управления, из-за этого судьи неохотно рассматривали дело, по меньшей мере 19 из них взяли самоотвод.В результате, в четвертый раз рассмотрение дела началось с самого начала. В управлении отмечают, что таким образом нарушено право на судебное разбирательство без неоправданных задержек.Штепу задержали 11 июля 2014 года. Ей объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова).20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет. С полуночи 14 января, после окончания срока действия домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.В Октябрьский райсуд Харькова материалы по Штепе попали в январе 2018 года. До этого ее делом занимались Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. 2 октября Октябрьский районный суд города Харькова передал дело Штепы в Апелляционный суд Харьковской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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