Продолжать разговор между Германией и Россией очень важно, говорится в поздравительной телеграмме, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель направила Владимиру Путину, вновь избранному президентом РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин получил поздравление от Меркель Фото: EPA "Искренне поздравляю вас с переизбранием на должность президента. Сегодня очень важно продолжать развитие диалога между нашими странами и народами. Нам необходимо стремиться к тому, чтобы конструктивно решать проблемы, возникающие как в отношениях между нашими государствами, так и на мировой арене", – говорится в телеграмме.18 марта в России прошли президентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии РФ, за Путина проголосовали 76,66% россиян, и он стал президентом в первом туре."Эхо Москвы" сообщало, что лидеры США и западных стран не поздравили Путина, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что поздравления с Запада поступали, но не назвал, от кого именно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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