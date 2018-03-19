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Меркель поздравила Путина с переизбранием
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19.03.2018 23:08
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Продолжать разговор между Германией и Россией очень важно,
говорится в поздравительной телеграмме, которую канцлер ФРГ Ангела
Меркель направила Владимиру Путину, вновь избранному президентом
РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин
получил поздравление от Меркель Фото: EPA "Искренне поздравляю вас
с переизбранием на должность президента. Сегодня очень важно
продолжать развитие диалога между нашими странами и народами. Нам
необходимо стремиться к тому, чтобы конструктивно решать проблемы,
возникающие как в отношениях между нашими государствами, так и на
мировой арене", – говорится в телеграмме.18 марта в России
прошли президентские выборы. По данным Центральной
избирательной комиссии РФ, за Путина проголосовали 76,66%
россиян, и он стал президентом в первом туре."Эхо Москвы" сообщало,
что лидеры США и западных стран не поздравили Путина,
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что
поздравления с Запада поступали, но не назвал, от кого именно.
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