Принятие закона о реинтеграции Донбасса стало следствием начала расследования спецслужбами на Западе вывода из Украины $147 млрд, считает экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Маломуж рассказал об интересе спецслужб Запада к украинцам Фото: uacrisis.org "210 лиц из окружения действующей власти находятся под контролем спецслужб США, Германии, Великобритании и других стран. Речь идет о $147 млрд, которые они вывезли за границу. Сейчас идут расследования. И они пытаются намекнуть Западу: "Не трогайте нас, потому что здесь ситуация взорвется", – заявил генерал.Именно по этой причине, по словам Маломужа, Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. "России и "ДНР", "ЛНР" от него ни холодно, ни жарко. А на кого действуют все будущие ограничения? На граждан Украины. И не только на тех территориях. Уже можно, согласно этому закону, ввести военное положение в Киеве, выставить автоматчиков-пулеметчиков, как прежде, во время Майдана, ставил Янукович (президент Украины в 2010–2014 годах Виктор Янукович. – ) в Администрации Президента, в Кабмине и парламенте", – утверждает он.Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" Верховная Рада приняла 18 января 280 голосами. Президент Петр Порошенко подписал документ 20 января. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины маломуж спецслужб николай внешней Теги: политика