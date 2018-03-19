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Маломуж заявил, что западные спецслужбы контролируют более 200 человек из окружения руководителей Украины
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19.03.2018 23:16
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Принятие закона о реинтеграции Донбасса стало следствием начала
расследования спецслужбами на Западе вывода из Украины $147 млрд,
считает экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Маломуж рассказал об интересе спецслужб Запада к украинцам Фото:
uacrisis.org "210 лиц из окружения действующей власти находятся под
контролем спецслужб США, Германии, Великобритании и других стран.
Речь идет о $147 млрд, которые они вывезли за границу. Сейчас идут
расследования. И они пытаются намекнуть Западу: "Не трогайте нас,
потому что здесь ситуация взорвется", – заявил генерал.Именно по
этой причине, по словам Маломужа, Верховная Рада приняла закон о
реинтеграции Донбасса. "России и "ДНР", "ЛНР" от него ни
холодно, ни жарко. А на кого действуют все будущие ограничения? На
граждан Украины. И не только на тех территориях. Уже можно,
согласно этому закону, ввести военное положение в Киеве, выставить
автоматчиков-пулеметчиков, как прежде, во время Майдана, ставил
Янукович (президент Украины в 2010–2014 годах Виктор
Янукович. – ) в Администрации Президента, в Кабмине и
парламенте", – утверждает он.Закон "Об особенностях государственной
политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над
временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской
областях" Верховная Рада приняла 18 января 280 голосами.
Президент Петр Порошенко подписал документ 20 января.
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