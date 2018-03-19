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В Одессе СБУ разоблачила на сотрудничестве с российскими спецслужбами оператора телефонной связи
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19.03.2018 23:24
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В СБУ сообщили, что хозяин компании мобильной связи дал намек
работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных
территорий Луганской области в сети российских операторов мобильной
связи. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Во время
обысков в офисе оператора СБУ обнаружила оборудование для
незаконной маршрутизации трафика Фото: ssu.gov.ua "Владелец
компании, который является гражданином РФ, дал намек работникам
маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий
Луганской области в сети российских операторов мобильной связи. Для
этого был задействован специальный программно-аппаратный
телекоммуникационный комплекс", – рассказали в спецслужбе.В
СБУ задокументировали, что через преступный канал связи боевики
"ЛНР" свободно общались между собой и с российскими
кураторами."Спецслужбы РФ получили контроль над персональными
данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций,
которые пользовались "услугами" этого оператора. Во время обысков в
офисе и технических помещениях оператора, в месте проживания
владельца сотрудники СБУ обнаружили специальное
телекоммуникационное оборудование стоимостью более 0,5 млн грн,
которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика.
Правоохранители изъяли переписку и документы, подтверждающие
предоставление услуг телефонной связи представителям
террористической организации "ЛНР" и сотрудничество с ФСБ
РФ", – заявили в спецслужбе.Гражданину России объявлено о
подозрении в содействии деятельности террористической организации.
Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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