Представители польских национальных организаций под зданием посольства Украины в Варшаве жгли флаги с портретами лидеров украинских националистов и выкрикивали антиукраинские лозунги. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Акция прошла под зданием украинского посольства Фото: ЕРА (архив) По данным украинских дипломатов, польские националисты под зданием дипмиссии "произносили антиукраинскую пропаганду"."Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля", – говорится в заявлении украинского посольства. https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce/posts/1662329260554760 Дипломаты сообщили, что в то же самое время в украинское посольство пришли граждане Польши, которые выразили солидарность с Украиной и украинским народом.Украинский журналист Евгений Приходько сообщил, что участие в акции принял депутат польского Сейма Роберт Винницкий."Сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, а посол польского Сейма Роберт Винницкий положил на землю красно-черный флаг и dстал на него со словами "это бандеровская тряпка". Нет и не может быть вопросов к ультраправым, потому что дружба с Россией и отсутствие ума, наверное, оправдывают подобные действия. Поэтому остается только две надежды. Первая – что в Киеве не ответят тем же. Вторая – что польское правительство осудит настолько радикальный способ декларирования своих взглядов под стенами украинского посольства", – написал журналист на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/prihodkoevgeniy/posts/1642855112466157 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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