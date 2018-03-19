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Мэй снова обвинила Россию в отравлении Скрипаля
19.03.2018 23:40
Мэй снова обвинила Россию в отравлении Скрипаля
"В России была возможность, и я считаю, мотив и умысел", - заявила Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй раз заявила о том, что Россия должна в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Мэй снова обвинила Россию в отравлении Скрипаля Фото: ukrinform.com

"У нее (России - ред.) Была возможность сделать это. Это вещество нервно-паралитического действия относится к группе" Новичок ", которая была разработана советскими (учеными - ред.). В России была возможность, и я считаю, мотив и намерение . Такая модель поведения России в Европе, которую мы наблюдаем ", - заявила Мэй во время визита в Бирмингем, передает Sky news .

Она также указала на поддержку, которую получила Великобритания от своих международных партнеров в связи с этим инцидентом.

"Это случилось в Великобритании, и могло произойти в любой стране, и наши международные союзники обнаружили силу в своей поддержке и признании того, что ответственность указывает на российское государство" , - добавила Мэй.

Напомним, что  США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта  Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь,  Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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