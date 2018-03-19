В YouTube распространяется 16-секундный видеоролик, в котором снялась внефракционный народный депутат Надежда Савченко. Стоя на фоне пустого зала заседаний Верховной Рады, она произносит фразу: "Ба-бах! Що, всралися?" | Савченко подозревают в подготовке теракта в стенах парламента Фото: EPA 13 марта издание "Страна" написало, что Савченко вела переговоры с офицерами о возможном военном перевороте в Украине. 15 марта генпрокурор Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.19 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает, что в здание нардепов будут впускать только через рамки.В июле 2017 года телеканал NewsOne показал видеоролик, в котором Савченко, говоря о событиях в Украине, произносит 11 матерных слов в течение 20 секунд.видео Видео: dfysx dfysx / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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