"Ба-бах! Що, всралися?" Савченко записала ролик на фоне зала заседаний Рады. Видео
19.03.2018 23:48
В YouTube распространяется 16-секундный видеоролик, в котором
снялась внефракционный народный депутат Надежда Савченко. Стоя на
фоне пустого зала заседаний Верховной Рады, она произносит фразу:
"Ба-бах! Що, всралися?" | Савченко подозревают в подготовке
теракта в стенах парламента Фото: EPA 13 марта издание "Страна"
написало, что Савченко вела переговоры с офицерами о возможном
военном перевороте в Украине. 15 марта генпрокурор
Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение
к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он
заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной
Рады.В этот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко
рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала
парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская
правда" писала, что она принесла в Верховную Раду три гранаты
и пистолет.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о
прослушке и о том, что против нее готовится провокация.19 марта в
Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который
предусматривает, что в здание нардепов будут впускать только
через рамки.В июле 2017 года телеканал NewsOne показал видеоролик,
в котором Савченко, говоря о событиях в Украине, произносит 11
матерных слов в течение 20 секунд.видео
Видео: dfysx dfysx / YouTube