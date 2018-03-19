Официальный Брюссель выразил полную поддержку Великобритании, правительство которой считает Россию с большой долей вероятности ответственной за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Евросоюз отреагировал на случай в Солсбери Фото: EPA "Евросоюз призывает Россию незамедлительно ответить на вопросы, поставленные Великобританией и международным сообществом, и обеспечить быстрое и полное раскрытие программы производства боевых отравляющих веществ "Новичок". Европейский союз выражает безоговорочную солидарность с Великобританией и поддерживает ее усилия по привлечению виновных в этом преступлении к ответственности", – сказано в документе.Министры подчеркивают, что в ЕС шокированы использованием нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России, и отмечают, что это произошло в Европе впервые за 70 лет."Использование химического оружия, независимо от того, кто им воспользовался и для каких целей, абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для только общества. Любое применение отравляющих веществ является явным нарушением Конвенции о запрете химического оружия, посягательством на подрыв международного права и основ мирового порядка", – утверждается в заявлении.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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