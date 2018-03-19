Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

В США 9-летний мальчик застрелил сестру из видеоигру
19.03.2018 23:56
В США 9-летний мальчик застрелил сестру из видеоигру
Полиция расследует, как ребенку удалось достать оружие
В американском штате Миссисипи 13-летнюю девочку застрелил ее 9-летний брат.
В США 9-летний мальчик застрелил сестру из видеоигру Фото: google.com

Мальчик хотел поиграть в видеоигру, но его сестра отказалась отдать ему джойстик, сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.

Он подошел к ней сзади и выстрелил в голову из пистолета. Пуля прошла через мозг.

Шериф округа Монро Сесил Кантрелл объявил, что девочка умерла от ранения в больнице Мемфиса. До сих пор неясно, какие последствия ждут мальчика.

"Ему только лишь девять. Я предполагаю, что он видел в видеоиграх или на телевидении. Я не знаю, он точно осознавал, что делает. Я знаю, что это трагедия" , - отметил шериф Кантрелл в комментарии изданию Clarion Ledger .

Мама мальчика во время трагедии находилась в другой комнате, кормя других детей. Полиция расследует, как ребенку удалось достать оружие.

"Это абсолютно новые обстоятельства для нас, мы никогда не имели дело с ребенком, стреляет у других детей в возрасте девяти лет", - сказал шериф Кантрелл.

Напомним, что  одной из школ Германии подросток зарезал другого школьника .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить