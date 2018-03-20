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В отношении заместителя Матиоса открыли уголовное дело после расследования программы "Наші гроші"
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20.03.2018 00:04
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Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила
уголовное дело по факту незаконного обогащения заместителя Главного
военного прокурора Анатолия Матиоса Дмитрия Борзых. | Вчера
23.50 | комментариев: Журналисты программы "Наші гроші" нашли
несоответствия в декларации прокурора Дмитрия Борзых Скриншот:
BIHUS info / YouTube Уголовное дело возбуждено по заявлению юристов
проекта "Тисни" (Bihus.Info). В САП сообщили редакции, что
уголовное дело возбуждено по уголовным статьям – 366-1 –
Декларирование недостоверной информации и 368-2 – незаконное
обогащение.До этого журналисты программы выяснили, что в
засекреченной декларации Борзых не указаны расходы на аренду дома,
в котором он проживает, ни доходы женщины, с которой он там живет.В
копии декларации, которая сохранилась на сайте проекта
"Декларации", указано, что Борзых арендует дом в селе Лесники под
Киевом площадью 390 м² и имеет автомобиль Toyota Camry стоимостью
300 тыс. грн.Прокурор имеет зарплату 31 тыс. грн в месяц, однако
риэлтор назвал стоимость аренды этого дома, – 90 тыс. грн в
месяц.В декларации также не указаны члены семьи и их имущество.
Однако, съемочная группа программы "Наші гроші" зафиксировала, как
из дома вслед за Борзых выезжала женщина на автомобиле Range Rover
Evoque, стоимость которого на вторичном рынке в среднем составляет
около 1,5 млн грн.Владелицей автомобиля является Дарья Полякова,
бывшая помощницей нардепов от Партии регионов Николая Злочевского и
Игоря Лысова. Кроме автомобиля, она имеет квартиру в ЖК "Парковый
город", рыночная стоимость которой составляет около 3 млн
грн.Расследование в отношении Борзых поручено детективам
Национального антикоррупционного бюро Украины
(НАБУ).ВИДЕО
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