Юлия Джима, скорее только, завершит карьеру в конце сезона

Как сообщает XSPORT , Джима заявила, что этот сезон, скорее только, будет для нее последним в карьере.

"Я думаю, что скорее только это был последний для меня сезон. Я об этом не хочу говорить. У каждого свое видение, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше", - сказала Джима.

В этом сезоне украинка трижды завоевывала медали на этапах Кубка мира. На прошлой неделе Джима выиграла бронзовую награду в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене .