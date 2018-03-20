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|Лидер сборной Украины по биатлону намекнула на завершение карьеры
|20.03.2018 00:12
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Юлия Джима, скорее только, завершит карьеру в конце сезонаУкраинская биатлонистка Юлия Джима намекнула на завершении карьеры.
Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua
Как сообщает XSPORT , Джима заявила, что этот сезон, скорее только, будет для нее последним в карьере.
"Я думаю, что скорее только это был последний для меня сезон. Я об этом не хочу говорить. У каждого свое видение, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше", - сказала Джима.
В этом сезоне украинка трижды завоевывала медали на этапах Кубка мира. На прошлой неделе Джима выиграла бронзовую награду в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене .
Этот этап является предпоследним в календаре Кубка мира, но украинские биатлонисты не поедут на заключительные гонки в российскую Тюмень.