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Лидер сборной Украины по биатлону намекнула на завершение карьеры
20.03.2018 00:12
Лидер сборной Украины по биатлону намекнула на завершение карьеры
Юлия Джима, скорее только, завершит карьеру в конце сезона
Украинская биатлонистка Юлия Джима намекнула на завершении карьеры.
Лидер сборной Украины по биатлону намекнула на завершение карьеры Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

Как сообщает XSPORT , Джима заявила, что этот сезон, скорее только, будет для нее последним в карьере.

"Я думаю, что скорее только это был последний для меня сезон. Я об этом не хочу говорить. У каждого свое видение, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше", - сказала Джима.

В этом сезоне украинка трижды завоевывала медали на этапах Кубка мира. На прошлой неделе Джима выиграла бронзовую награду в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене .

Этот этап является предпоследним в календаре Кубка мира, но украинские биатлонисты не поедут на заключительные гонки в российскую Тюмень.

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