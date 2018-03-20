Бывший руководитель Киевского отдела Главного управления
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области
и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности,
повлекшей тяжкие последствия. Следователи прокуратуры завершили
досудебное расследование в отношении двух чиновников ГосЧС Фото:
Прокуратура Одеської Області / Facebook "Следователи прокуратуры
завершили досудебное расследование в отношении двух должностных лиц
Главного управления ГосЧС в Одесской области. Бывший руководитель
Киевского отдела ГУ ДСНС в Одесской области и действующий
инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей
тяжкие последствия", – говорится в сообщении.Прокуратура области
направила в суд обвинительный акт для рассмотрения по
существу.Кроме того, ГосЧС провела проверку на объекте, по
результатам которой было вынесено решение прекратить деятельность
детского лагеря.Вечером 15 сентября 2017 года в детском лагере на
улице Дача Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар. В
санатории находились 150 детей, 42 из них – в горящем
корпусе. Погибли три девочки: Анастасия Кулинич, София
Мазур и Снежана Арпентий. Они жили в лагере в одной
комнате. 18 сентября суд арестовал без права
залога директора лагеря Петроса Саркисяна и старшего
воспитателя Наталию Янчик. 28 сентября Янчик отпустили на
поруки.14 ноября суд продлил арест Саркисяну и назначил залог
в 128 тыс. грн.30 ноября Апелляционный суд Одесской
области отправил Саркисяна обратно в СИЗО без возможности
внесения залога. Ранее уплаченный залог в 128 тыс. грн ему должны
были вернуть.
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