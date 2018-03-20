Планы по восстановлению военной части в Берегово действительно обсуждаются

Об этом сообщает Hirado.hu .

Сиярто, по его словам, беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров между населения.

Он добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, еще больше беспокоит.

"Это означает, что они считают венгерскую национальную общество угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно следовательно Венгрия категорически отвергает это", - сказал Сиярто.

Отметим, что планы по восстановлению военной части в Берегово действительно обсуждаются.

Украины 9 февраля состоялось заседание Береговского городского совета, где обсуждали размещения на территории бывшей военной части отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады, которая сейчас базируется в Мукачево, а также в Ужгороде и Виноградове.

На заседании присутствовал исполняющий обязанности командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Олег Микац, который отметил, что в случае положительного решения восстановить или построить соответствующие новые объекты для пребывания батальона на территории воинской части реально до конца 2019 года.

Ранее в Берегово находился 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. В 2003 году военную часть расформировали, а имущество передали на баланс городского совета. Большинство зданий сейчас находятся в аварийном состоянии. Кроме того, часть земли была продана частным владельцам.