Министерство здравоохранения подало иск против Национального медицинского университета имени Богомольца, но не предоставило Хозяйственному суду города Киева документы, подтверждающие, что Ульяна Супрун исполняет обязанности главы ведомства. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кабмин назначил Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения в июле 2016 года Фото: Уляна Супрун / Facebook Отмечается, что Минздрав подал исковое заявление против Национального медицинского университета имени Богомольца, чтобы получить доступ к админкорпусу вуза, который расположен в Киеве, на бульваре Шевченко, 13.Суд вернул иск и приложенные к нему документы, в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 174 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, в котором говорится, что так необходимо поступить, если заявление было подано лицом, "не имеющим процессуальной дееспособности, не подписано или подписано лицом, не имеющим права его подписывать, или лицом, должностное положение которого не указано".При этом суд уточнил, что в исковом заявлении подписантом указали и.о. министра, но в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований сведения о данной особе якобы отсутствуют.Кабинет Министров назначил уроженку США Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения 27 июля 2016 года. Гражданство Украины она получила за год до этого от президента Петра Порошенко.20 февраля 2018 года Минздрав сообщил, что отстранил от исполнения обязанностей ректора Национального медуниверситета имени Богомольца Екатерину Амосову, так как она не обеспечила проведение в вузе лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.Новоназначенного и.о. ректора Михаила Захараша студенты не пускали на рабочее место.26 февраля из-за отстранения Амосовой студенты и трудовой коллектив объявили бессрочную забастовку. Супрун назвала это саботажем со стороны руководства НМУ.28 февраля отстраненный ректор призвала прекратить бессрочную забастовку, которую студенты объявили в ее поддержку, но отметила, что в "Минздраве сохраняется авторитарный стиль руководства". В этот же день забастовка прекратилась.1 марта Административный суд Киева восстановил Амосову в должности ректора. 6 марта Минздрав снова принял решение о ее отстранении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что обязанности суд марта супрун Теги: политика