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|Маляр заявила, что вступившие в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс навредят жертвам изнасилований
|20.03.2018 01:07
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3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".22 ноября президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство.По словам генерального прокурора Юрия Луценко, органы следствия и суды могут "впасть в кому", если в кодексах Украины останутся три новации из этого закона: возможность обжаловать подозрение в любом уголовном производстве; любая экспертиза, включая освидетельствование умерших, назначается судом; ограничение сроков досудебного расследования отдельно важных производств, в том числе связанных с терроризмом.15 марта Рада отклонила законопроект, отменявший действие наиболее спорных положений новой редакции Уголовного процессуального кодекса. Они вступили в силу в полночь 16 марта.
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