Для проведения экспертизы при изнасиловании, согласно новой редакции УПК, необходима санкция следственного судьи, на ее получение может уйти несколько суток. Это сделает экспертизу бессмысленной, считает адвокат Анна Маляр. Маляр: Что в течение пяти дней должна делать жертва изнасилования? Извините за натурализм, но –не мыться Фото: Анна Маляр / Facebook "Не знаю, почему всех так привлекла тема захоронения тел согласно новым изменениями в УПК, поскольку на самом деле там есть вещи гораздо страшнее. Я считаю, что очередные изменения в Уголовный процессуальный кодекс снова ухудшили позиции потерпевших и улучшили позиции преступников. Теперь будет еще сложнее расследовать преступления и доказывать вину", – отметила она.По новым нормам, следователи лишаются возможности обращаться для назначения экспертизы непосредственно к эксперту, а должны получать санкцию следственного судьи, напомнила адвокат."Закон дает пять дней на рассмотрение ходатайства. Что в течение только этого времени должна делать жертва изнасилования? Извините за натурализм, но – не мыться. Но и это не гарантирует, что все следы преступления останутся на и в теле потерпевшего. Потому что есть такие природные процессы, которые уничтожают определенные следы половых преступлений. Кроме того, жертва нуждается в лечении. А какую информацию даст экспертиза после лечения?" – задается вопросом Маляр.Кроме того, новая процедура отнимает время для быстрого расследования преступления, написала она."Жертвы изнасилований и так часто молчат о преступлении, потому что мы живем в диком социуме, который предпочитает в половых преступлениях морально осуждать жертву, а не преступника. А теперь еще и усложнили возможность доказать вину насильника для тех смелых единиц, которые все же обращаются в полицию. Поражена тем, что в прошлый четверг депутаты не смогли отменить эти изменения. Когда парламент ухудшает состояние жертвы преступления – это страшно", – подытожила Маляр. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=940187299473646&id=100004471542280 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".22 ноября президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство.По словам генерального прокурора Юрия Луценко, органы следствия и суды могут "впасть в кому", если в кодексах Украины останутся три новации из этого закона: возможность обжаловать подозрение в любом уголовном производстве; любая экспертиза, включая освидетельствование умерших, назначается судом; ограничение сроков досудебного расследования отдельно важных производств, в том числе связанных с терроризмом.15 марта Рада отклонила законопроект, отменявший действие наиболее спорных положений новой редакции Уголовного процессуального кодекса. Они вступили в силу в полночь 16 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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