Доход Петренко за год вырос на 1.8 г млн.рн

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает LB.ua .

Заработная плата Петренко составила 580 248 гривен, 2100000 гривен министр получил от отчуждения движимого имущества и 1672715 гривен составили проценты. Кроме того, Петренко задекларировал 465 тыс. Долларов, 80 тыс. Евро и 100 тыс. Гривен наличных средств.

На банковских счетах министра размещено в Сбербанке: 2122632 гривен и 994 885 долларов, в банке "Софийский" 1935 долларов и 50 гривен, в ПриватБанке - 7069 гривен, 353 евро и 6 долларов.

Также Петренко задекларировал ряд объектов движимого имущества, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов, но конкретная стоимость каждого из них в документе не указана. В частности, задекларированные 2 картины, 2 иконы, коллекция из 16 гравюр (авторство не указан), а также 2 мужских часы (Ulysse Nardin и Perrelet). Кроме того, он владеет 25% прав на товарный знак.

Министр имеет земельный участок в Старых Безрадичах Обуховского района площадью 2,9 га и 50% (вместе с сестрой Оксаной) от земельного участка площадью 0,15 га в Новых Петровцах Вышгородского района Киевской области.

Он арендует у иностранца квартиру в Киеве площадью 150,8 кв. м, а также зарегистрировал без всякого права пользования, в том числе без права проживания, квартиру в Киеве площадью 60,5 кв.м (владелец - сестра Оксана Петренко).

С 2009 года министр владеет автомобилем Volkswagen Golf (2007 года выпуска) и одновременно арендует с 2014 года в ООО "Адвокатская компания" МЛГРУП "автомобиль Toyota Camry (2013 год выпуска).

В 2016 году Петренко задекларировал 2600000 гривен доходов.