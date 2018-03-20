Сводка Новостей
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|В МИД РФ назвали выдворение журналистки "Россия 24" из Украины "худшими тоталитарными практиками подавления инакомыслия"
|20.03.2018 01:15
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https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/1280604238705681
Она уверяет, что украинские СМИ пользуются в России "полной профессиональной свободой действий", а потому российская сторона "требует аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине"."Призываем международное общество, профильные международные институты и неправительственные организации решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации", – говорится в заявлении.Служба безопасности Украины депортировала Гончарову 17 марта.
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