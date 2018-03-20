В министерстве иностранных дел России заявили, что украинские СМИ пользуются в России "полной профессиональной свободой действий", а потому российская сторона требует аналогичного отношения к своим журналистам в Украине. Гончарову депортировали 17 марта Фото: Россия 24 / YouTube "С подачи Киева в 21 веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия", – говорится в заявлении.Захарова напомнила, что Гончаровой запретили въезд в Украину на три года."Предлогом для этого возмутительного акта стала якобы подготовка "провокационных материалов", искажавших образ Украины и наносивших убыток ее международному авторитету. В действительности именно такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества", – убеждена спикер российского МИД. https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/1280604238705681 Она уверяет, что украинские СМИ пользуются в России "полной профессиональной свободой действий", а потому российская сторона "требует аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине"."Призываем международное общество, профильные международные институты и неправительственные организации решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации", – говорится в заявлении.Служба безопасности Украины депортировала Гончарову 17 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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