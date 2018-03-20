На одного следователя или прокурора приходится до 200 дел

Генеральная прокуратура Украины не расследует деятельность бизнесменов, которые обходятся украинскому бюджету в миллиарды, однако проводит массовые обыски в отделениях "Новой почты".

"157 млрд грн мы отдали, чтобы закрыть дыру в" ПриватБанке "Игоря Коломойского. 10 млрд грн страна собрала, чтобы отдать по тарифу" Роттердам плюс "Ринату Ахметову. 1900000000 грн дотаций получили компании Юрия Косюка за январь-июнь 2017 . А обыски прошли в 42 кассах и шести отделениях "Новой почты" , чтобы изъять 132 тыс грн " , - написал на своей странице в Facebook народный депутат Мустафа Найем.

Нардеп отметил, что эти цифры не являются манипуляцией.

"Поинтересуйтесь занятостью органов досудебного расследования. Чтобы вы не заморачивались - на нынешний момент в производстве находится более миллиона (!) Дел. Просто вдумайтесь в эту цифру. Это до двух сотен дел на одного следователя или прокурора. При таком вале работы расстановка приоритетов - это очень важно. Если, конечно, думать. думать вообще и об эффективности системы, а не своему карману, в частности " , - подытожил он.

Напомним, что 16 марта стало известно, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в нескольких офисах "Новой почты" . В ГПУ заявили, что должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, что приводило к неуплате налогов в отдельно крупных размерах.

17 марта в ГПУ заявили, что следователи главного следственного управления Генеральной прокуратуры во время обысков в помещениях "Новой почты" в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве изъяли финансовые документы и неучтенные денежные средства .

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что компания "Новая почта" не имеет претензий к корректности обысков в компании.

В свою очередь, компания "Новая почта" заявляет о периодических Ddos-атаки на ее мощности.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал проверку законности обысков в ООО "Новая почта".

Справка : "Новая почта" - основана в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса.

Сеть "Новая почта" состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 почтовых автоматов для выдачи / приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов.