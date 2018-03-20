Российский музыкант Андрей Макаревич предположил, что российская пропаганда изобрела "какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", в ответ спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова вспомнила о поражении на выборах президента России кандидата от оппозиции Ксении Собчак и призвала музыканта перестать "нас" обижать. Захарова: Ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6% Фото: mid.ru "Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило – насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", – написал Макаревич.Позже в комментариях, говоря о российских пропагандистах, музыкант добавил: "Ей-богу, мне кажется они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов". https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2099549843395181?comment_id=2099646206718878&reply_comment_id=2099958176687681 В ответ Захарова призвала вспомнить "эксперимент" с участием в выборах президента РФ представителя оппозиции Ксении Собчак."Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте опыт 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас обижать – права такого не имеете!" – подчеркнула Захарова. https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10216206630668152 19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовали 76,66% россиян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки захарова они россиян призвала нас Теги: мир