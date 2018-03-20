Сводка Новостей
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|Захарова – Макаревичу: Перестаньте нас оскорблять – права такого не имеете!
|20.03.2018 01:23
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https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2099549843395181?comment_id=2099646206718878&reply_comment_id=2099958176687681
В ответ Захарова призвала вспомнить "эксперимент" с участием в выборах президента РФ представителя оппозиции Ксении Собчак."Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте опыт 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас обижать – права такого не имеете!" – подчеркнула Захарова.
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10216206630668152
19 марта глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что за Путина проголосовали 76,66% россиян.
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