Погода, Новости, загрузка...
В США беспилотное авто впервые насмерть сбило человека
20.03.2018 01:24
В США беспилотное авто впервые насмерть сбило человека
Столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте
Беспилотная машина Uber сбила насмерть женщину в городе Темпе, пригороде столицы штата Аризона Финиксе
В США беспилотное авто впервые насмерть сбило человека

Об этом сообщает Associated Press .

Столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в полиции. Машина ехала в режиме автопилота, но за рулем был человек.

ДТП произошло в темное время суток. Сообщалось, что погибшим мог быть велосипедист, а не пешеход, но эта информация не подтвердилась.

В Uber заявили, что выразили соболезнования семье погибшей. Компания приостановила испытания беспилотных машин, передает Bloomberg.

Это первое ДТП с беспилотной машиной, в результате которого погиб человек.

Uber проводит испытания беспилотных автомобилей с 2016 года. Тесты, кроме Финикса, проходят в Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

Напомним, в США впервые позволили масштабные тестирования робомобиль, внутри которых находится ни водитель, ни наблюдатель. Испытания должны начаться в начале апреля в Калифорнии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить