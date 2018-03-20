В органы прокуратуры РФ в день выборов президента поступило 102
обращения о нарушениях. Генпрокуратура РФ заверила, что
отреагировала на все запросы граждан Фото: Генеральная прокуратура
РФ / Facebook Отмечается, что в органы прокуратуры в день выборов
поступило 102 обращения "по вопросам информационного обеспечения
выборов, составления списков избирателей, незаконной
агитации".Правоохранители якобы отреагировали на все запросы и
приняли необходимые меры.Президентские выборы в РФ прошли 18
марта. По предварительным данным, явка составила
67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней с 76,66%
голосов лидирует действующий президент Владимир
Путин.Наблюдательная задача ОБСЕ отметила, что из-за ограничений на
регистрацию кандидатов на выборах не было "реальной
конкуренции".Европейский союз также отказался признавать итоги
голосования в оккупированном Крыму.
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