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Генсек НАТО: РФ должна передать информацию о программе "Новичок" в ОЗХО
20.03.2018 01:32
Генсек НАТО: РФ должна передать информацию о программе "Новичок" в ОЗХО
Ответ России пока продемонстрировала четкое игнорирование вопросов международного мира и безопасности
Россия не демонстрирует желания сотрудничать в расследовании отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери.
Генсек НАТО: РФ должна передать информацию о программе "Новичок" в ОЗХО

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

"Атака в Солсбери была неприемлемым нарушением международных норм и правил, которая состоялась на фоне более широкой безрассудной российской поведения ... Мы видим различные гибридные тактики, включая кибератаки", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО призывает Россию предоставить информацию по программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия.

"Ответ России пока продемонстрировала четкое игнорирование вопросов международного мира и безопасности", - добавил генсек НАТО.

Сегодня стало известно, что в Британию прибыли эксперты ОЗХО, чтобы провести независимый анализ вещества, которым отравили Скрипача и его дочь.

В понедельник, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила , что с "высокой вероятностью" Россия должна в попытке убийства Сергея Скрипача и его дочери Юлии. 

Она сообщила, что оба россиян отравили нервно-паралитическим веществом военного типа, которую ранее разрабатывала Россия. Также Тереза ​​Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.

Напомним, 4 марта  Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери  понадобилась 21 человеку .

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что  этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".

Премьер-министр Великобритании Тереза  Мэй пообещала "надлежащую" ответ  в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.

66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.

В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипач был освобожден и получил убежище в Великобритании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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