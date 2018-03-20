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В Белом доме заявили, что Трамп не планирует звонить Путину для поздравлений с победой на выборах
20.03.2018 01:39
В администрации президента США Дональда Трампа не удивлены результатом, с которым глава Кремля Владимир Путин победил на выборах. Этот материал можно прочитать и на украинском языке власть Трампа готова отвечать на угрозы со стороны РФ Фото: EPA Отвечая на вопрос, были ли выборы в России свободными и честными, спикер сказал: "Мы не удивлены результатом".По словам Гидли, власть Трампа будет "заставлять платить" Россию в случае угрозы интересам США, но готова искать сферы для сотрудничества, проинформировало Reuters.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. Из западных лидеров президента РФ официально поздравила с переизбранием только канцлер Германии Ангела Меркель.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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