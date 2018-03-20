НАТО солидарно с Великобританией

"Подход НАТО в Россию решительный, оборонительный и соразмерный. Он сочетает в себе сильное сдерживание и защиту со открытостью к содержательному диалогу. Россия будет и дальше стремиться разделить нас. Но союзники по НАТО остаются едины. И мы солидарны с Великобританией" , - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, передает "Европейская правда" .

Он отметил, что отравления в Солсбери произошло на фоне безрассудной поведения России и НАТО реагирует на такую ​​модель поведения.

"Мы видели незаконную аннексию Крыма, нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы видели дальнейшие усилия России по дестабилизации Восточной Украины. И мы видели, что Россия продолжает вмешиваться в наши демократические политические процессы и подрывает наши демократические институты. Мы видели разные типы гибридной тактики , включая кибератаки " , - добавил генсек НАТО.

Напомним, что ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг резко осудил использование в Великобритании против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери нервно-паралитического газа.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .