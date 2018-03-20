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|Россия будет и впредь стремиться разделить НАТО, - Столтенберг
|20.03.2018 01:40
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НАТО солидарно с Великобританиейенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс реагирует на агрессивную модель поведения России, которая продолжает попытки разделить союзников.
Йенс Столтенберг. Фото: AFP
"Подход НАТО в Россию решительный, оборонительный и соразмерный. Он сочетает в себе сильное сдерживание и защиту со открытостью к содержательному диалогу. Россия будет и дальше стремиться разделить нас. Но союзники по НАТО остаются едины. И мы солидарны с Великобританией" , - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, передает "Европейская правда" .
Он отметил, что отравления в Солсбери произошло на фоне безрассудной поведения России и НАТО реагирует на такую модель поведения.
"Мы видели незаконную аннексию Крыма, нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы видели дальнейшие усилия России по дестабилизации Восточной Украины. И мы видели, что Россия продолжает вмешиваться в наши демократические политические процессы и подрывает наши демократические институты. Мы видели разные типы гибридной тактики , включая кибератаки " , - добавил генсек НАТО.
Напомним, что ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг резко осудил использование в Великобритании против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери нервно-паралитического газа.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США. В свою очередь, Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.