Депутат просит Президента подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко

Сегодня я подала дисциплинарную жалобу на генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров" , - написала Савченко на своей странице в Facebook.

Нардеп отметила, что любой прокурор, в частности без специальноъ юридического образования, в исполнении своих служебных обязанностей должен придерживаться принципов презумпции невиновности.

"Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Поэтому я прошу квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров привлечь генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности" , - сообщила Савченко.

Также, по ее словам, она в понедельник подала Президенту Украины Петру Порошенко жалобу на нарушение присяги генеральным прокурором Украины.

"Так, генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства" , - заявляет Савченко.

Она сообщила, что в жалобе к Президенту Украины просит подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко с должности генерального прокурора за нарушение присяги прокурора.