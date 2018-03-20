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|Савченко подала дисциплинарную жалобу на Луценко
|20.03.2018 01:48
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Депутат просит Президента подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение ЛуценкоВнефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко сообщила, что подала дисциплинарную жалобу на генерального прокурора Украины Юрия Луценко в квалификационно-дисциплинарной комиссии в связи с его заявлениями.
Фото: reuters
Сегодня я подала дисциплинарную жалобу на генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров" , - написала Савченко на своей странице в Facebook.
Нардеп отметила, что любой прокурор, в частности без специальноъ юридического образования, в исполнении своих служебных обязанностей должен придерживаться принципов презумпции невиновности.
"Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Поэтому я прошу квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров привлечь генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности" , - сообщила Савченко.
Также, по ее словам, она в понедельник подала Президенту Украины Петру Порошенко жалобу на нарушение присяги генеральным прокурором Украины.
"Так, генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства" , - заявляет Савченко.
Она сообщила, что в жалобе к Президенту Украины просит подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко с должности генерального прокурора за нарушение присяги прокурора.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.