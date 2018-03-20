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Буковский: Если две крылатые ракеты послать на Лубянку, то уровень международного терроризма сразу упадет процентов на 80
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20.03.2018 01:55
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За отравлением экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля может стоять
попытка через запугивание добиться демонтажа антироссийских
санкций. Такое мнение высказал советский диссидент Владимир
Буковский. Буковский: Путин, как сказали бы в народе,
"нарывается", понимая, что войны ему не объявят Фото: EPA "Это уже
длится много лет: новые теракты, убийства... Давайте проведем опыт.
И я готов держать пари, что если две крылатые ракеты послать на
Лубянку, то уровень международного терроризма сразу упадет
процентов на 80", – заявил он.Отравление Скрипалей напоминает
почерк спецслужб РФ, отметил Буковский.При этом целью тех, кто
стоит за применением химического оружия в Великобритании, может
быть "поднятие ставок", подведение мира к грани войны, чтобы
добиться снятия санкций с России, считает Буковский."Такая цель
путинского руководства. Вполне логически укладывается в такое
предположение и покушение на Скрипаля, и убийство Глушкова
(экс-замдиректора "Аэрофлота" Николай Глушков был найден мертвым в
Лондоне 12 марта. – ) в самый разгар скандала. Это умышленное
нагнетание. Путин, как сказали бы в народе, "нарывается", понимая,
что войны ему не объявят, хуже ему уже не будет", – сказал
правозащитник.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика
Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в
британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также
попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля.
Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском
парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от
Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон
будет считать случай незаконным применением силы Россией против
Великобритании. Позицию Лондона
поддержали Франция, США, Германия и Австралия,
а также Евросоюз.Москва отказалась объяснять инцидент и
потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили
Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23
российских дипломатов и приостановила двусторонние
контакты с Россией.По словам главы МИД Великобритании Бориса
Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении
нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент
РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим
и непростительным" нарушением дипломатического этикета.
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