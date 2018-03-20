Приглашение российского писателя Захара Прилепина, который не скрывает своего участия в боевых действиях на Донбассе, противоречит гуманистическому духу Парижского книжного салона, отметил посол Украины во Франции Олег Шамшур. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Прилепин называет себя "замкомбата" террористической группировки "ДНР" Фото: Захар Прилепин / Facebook "Я убежден, что приглашение Прилепина, который даже не скрывает своего участия в боевых действиях на Донбассе на стороне террористических группировок, которые несут ответственность за убийства тысяч наших соотечественников, является абсолютно неприемлемым и вопиюще противоречит высоким целям и самому гуманистическому духу Парижского книжного салона", – сказал он.17-го и 18 марта украинские активисты провели акции протеста во время выступлений Прилепина в Париже, писало издание. Литератор представлял свою новую книгу "Письма с Донбасса. Все, что должно разрешиться…".Прилепин в Facebook отметил, что организаторы мероприятия выделили ему охрану, а 10 французских газет опубликовали с ним интервью. https://www.facebook.com/zaharprilepin/posts/1809208915790088 13 февраля 2017 года Прилепин заявил, что стал "замкомбата" в террористической группировке "ДНР". Позже на сайте главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко появилась информация, что он присвоил писателю "внеочередное воинское звание майора". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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