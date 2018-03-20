Сводка Новостей
- Гелетей просит Раду разрешить проверку нардепов на наличие оружия
- Илларионов уверен, что Путин не уйдет из власти, пока будет жив
- День в АТО прошел без обстрелов
- Впервые в истории беспилотный автомобиль сбил насмерть пешехода
- В Раду внесен законопроект по стимулированию развития электротранспорта в Украине
|Посольство Украины направило МИД Франции ноту протеста из-за участия Прилепина в Парижском книжном салоне
|20.03.2018 02:03
|
https://www.facebook.com/zaharprilepin/posts/1809208915790088
13 февраля 2017 года Прилепин заявил, что стал "замкомбата" в террористической группировке "ДНР". Позже на сайте главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко появилась информация, что он присвоил писателю "внеочередное воинское звание майора".
Поделитесь статьей с друзьями