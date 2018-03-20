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- В Раду внесен законопроект по стимулированию развития электротранспорта в Украине
|В Раду внесен законопроект по стимулированию развития электротранспорта в Украине
|20.03.2018 02:20
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"Их одобрение - это самые дешевые в Европе электрокары для украинских граждан", - убеждает министр ЕмельянВ понедельник, 19 марта, в Верховную Раду поступил проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине.
Фото: auto.mail.ru
Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян сообщил на своей странице в Facebook.
"Законопроекты, предусматривающие имплементацию 15-летней стратегии развития рынка электрокаров, производства запчастей, батарей, самых электрокаров и электробусов в Украине - зарегистрированы!" , - пишет Емельян.
"Их одобрение - это самые дешевые в Европе электрокары для украинских граждан, создания абсолютно нового современного типа производства, тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест, экология и чистый воздух, отказ от российских нефтепродуктов. В конце концов, не только в сельском хозяйстве мы можем быть первыми, но и самых передовых технологиях " , - говорится в сообщении минстр.
"Чтобы привлечь инвесторов и построить" с нуля "новые производства этими законами мы создаем привлекательные условия и льготное налоговое законодательство, одно из лучших в мире" , - добавил Емельян.
Отметим, что между инициаторов законопроекта Нина Южанина, Роберт Хорват, Виктор Галасюк, Олег Ляшко, Максим Бурбаки, Игорь Кононенко и другие.
Ранее iPress.ua сообщал, что Министерство инфраструктуры согласовало15-летнюю стратегию развития рынка электрокаров, которая внедрит налоговую скидку и отменит выплату в пенсионный фонд при регистрации электрокаров.