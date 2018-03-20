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|20.03.2018 02:28
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Украинские военные продолжают контролировать противникаС начала суток режим полного прекращения огня на линии разграничения сторон боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере.
Фото: EPA/UPG
По состоянию на 18.00 обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook .
"Украинская воины, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня" , - говорится в сообщении.
Напомним, что м Инуля суток агрессор совершил два обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины . В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму.
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