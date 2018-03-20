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Илларионов уверен, что Путин не уйдет из власти, пока будет жив
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20.03.2018 02:35
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За время своего нового президентского срока Владимир Путин не
предложит никаких реформ, заверил его прежний советник Андрей
Илларионов. Илларионов: Если Путин покинет Кремль, то не выживет
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Путин не оставит власть по
своему желанию, он будет оставаться во власти до тех пор, пока
будет жив. Он не предложит никаких реформ и перестроек… Сейчас он
понимает, что он не может уйти из власти – если он покинет
Кремль, то не выживет", – отметил российский знаток.При этом,
по его словам, это не означает, что Путин не готовит себе
преемника. Илларионов напомнил версию российских СМИ о том, что
дочь президента РФ Катерина Тихонова будет участвовать в
президентских выборах в России в 2024 году или позже."Будет новое
российское поколение, которое продолжит его дело. Но Путин может
искать преемников и между представителей так называемого
"кооператива "Озеро". Также это может быть кто-то из его друзей и
коллег по ФСБ и КГБ, как, например, Сергей Нарышкин (глава
Службы внешней разведки. – ) или кто-то вроде
него", – предположил экс-советник президента РФ.Путин на
президентских выборах 18 марта, по предварительным данным, набрал
76,66% голосов. После объявления первых результатов глава Кремля
заверил, что не планирует "до 100 лет" находиться у власти.
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