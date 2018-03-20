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Гелетей просит Раду разрешить проверку нардепов на наличие оружия
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20.03.2018 02:43
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Каждый народный депутат должен чувствовать себя безопасно на
рабочем месте, подчеркнул руководитель Управления государственной
охраны Украины Валерий Гелетей. Гелетей напомнил, что с 2005 года в
Верховную Раду запрещено приносить оружие Фото: Валерій Гелетей /
Facebook "Я знаю мнение многих народных депутатов, которые
высказываются именно за такие изменения в законодательстве,
поскольку каждый должен чувствовать себя на рабочем месте
безопасно", – пояснил он.Гелетей напомнил, что с 2005 года
существует постановление, запрещающее проносить в здание Рады
оружие и другие опасные предметы и обязывает сдавать их охране,
однако механизма для выполнения этих норм нет.15 марта нардеп от
Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что внефракционного
парламентария Надежду Савченко вывели из сессионного
зала из-за "угрозы для окружающих".Позже стало известно, что
Савченко попросили удалиться несколько нардепов от "Народного
фронта", в частности – Андрей Тетерук и Андрей Левус.
"Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Раду три
гранаты и пистолет.19 марта в Раде зарегистрировали законопроект
№8155, который регулирует доступ народных депутатов к парламенту.
Депутатов, которые откажутся сдавать оружие при входе в здание
законодательного органа, не будут пропускать на заседания. Также в
Раде хотят установить рамки металлоискателей.
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