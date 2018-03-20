Каждый народный депутат должен чувствовать себя безопасно на рабочем месте, подчеркнул руководитель Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей. Гелетей напомнил, что с 2005 года в Верховную Раду запрещено приносить оружие Фото: Валерій Гелетей / Facebook "Я знаю мнение многих народных депутатов, которые высказываются именно за такие изменения в законодательстве, поскольку каждый должен чувствовать себя на рабочем месте безопасно", – пояснил он.Гелетей напомнил, что с 2005 года существует постановление, запрещающее проносить в здание Рады оружие и другие опасные предметы и обязывает сдавать их охране, однако механизма для выполнения этих норм нет.15 марта нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что внефракционного парламентария Надежду Савченко вывели из сессионного зала из-за "угрозы для окружающих".Позже стало известно, что Савченко попросили удалиться несколько нардепов от "Народного фронта", в частности – Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Раду три гранаты и пистолет.19 марта в Раде зарегистрировали законопроект №8155, который регулирует доступ народных депутатов к парламенту. Депутатов, которые откажутся сдавать оружие при входе в здание законодательного органа, не будут пропускать на заседания. Также в Раде хотят установить рамки металлоискателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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