Сводка Новостей
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|Могерини заявила, что ЕС использует "двухуровневый подход" для поддержки Украины
|20.03.2018 03:15
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.@FedericaMog comments on reforms adopted in #Ukraine #FAC pic.twitter.com/6Lv0714kA4— European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 19 березня 2018 р.
12 марта в Киеве Могерини на совместном с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинге объявила о старте новой коммуникационной кампании о сотрудничестве Украины с ЕС.После встречи с президентом Петром Порошенко представитель ЕС говорила об условиях выделения Украине €1 млрд макрофинансовой помощи.
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