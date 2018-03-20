Общественное обсуждение возможного переименования площади Льва Толстого в Киеве проходило с 18 января по 18 марта. Площадь Льва Толстого носит свое название с 1939 года Фото: kyivcity.gov.ua Общественное обсуждение проекта проходило с 18 января по 18 марта. В голосовании участвовали больше 3 тыс. человек. Новое название поддержали 1279 пользователей, против выступили 1813. Чикаленко – украинский покровитель, землевладелец, издатель, публицист. В начале XX века принимал активное участие в общественной жизни Киева. Умер в эмиграции.Лев Толстой – российский писатель XIX – начала ХХ века. Его наиболее известными произведениями являются романы "Война и мир" и "Анна Каренина", а также трилогия "Детство", "Отрочество" и "Юность".Площадь между Шулявской и Большой Васильковской улицами в Киеве назвали в честь Толстого в 1939 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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