Общественное обсуждение возможного переименования площади Льва
Толстого в Киеве проходило с 18 января по 18 марта. Площадь Льва
Толстого носит свое название с 1939 года Фото: kyivcity.gov.ua
Общественное обсуждение проекта проходило с 18 января по 18 марта.
В голосовании участвовали больше 3 тыс. человек. Новое название
поддержали 1279 пользователей, против выступили
1813. Чикаленко – украинский покровитель, землевладелец,
издатель, публицист. В начале XX века принимал активное
участие в общественной жизни Киева. Умер в эмиграции.Лев
Толстой – российский писатель XIX – начала ХХ века. Его
наиболее известными произведениями являются романы "Война и мир" и
"Анна Каренина", а также трилогия "Детство", "Отрочество" и
"Юность".Площадь между Шулявской и Большой Васильковской
улицами в Киеве назвали в честь Толстого в 1939 году.
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