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В Украине до 25–26 марта продолжатся снегопады – синоптик
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20.03.2018 07:30
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20 марта в Одесскую, Николаевскую, Винницкую, Черновицкую области
придут новые снегопады, предупредила синоптик Наталья Диденко.
Диденко рассказал о циклоне с юга Скриншот: wetteronline.de "На
подходе к Украине очередной циклон с юга. 20 марта он начнет
шествие по Украине с юго-запада – Одесская, Николаевская,
Винницкая, Черновицкая области. Далее он будет перемещаться в
северо-восточном направлении, постепенно охватывая практически всю
территорию Украины. Это значит опять снегопады, усиление ветра,
метели, на юге, где температура буди выше – мокрый
снег", – рассказала она.Температура воздуха в Украине будет
оставаться низкой: в течение дня от -2 до -8°, на севере до -10 °
C, ночью – от -14 до -18°.Снега вместе с арктическим воздухом
пришли в Украину 17 марта.По состоянию на 21.00 19 марта
обесточенными оставались 24 населенных пункта. В Днепре из-за
непогоды 20-е и 21 марта объявили выходными днями.
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