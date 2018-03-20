Телеведущая Ксения Собчак пользуется доверием элиты, приближенной к президенту РФ Владимиру Путину, отметил политолог Станислав Белковский. Белковский о Собчак: Она не воспринимается как человек, который всех расстреляет Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Люди не видят необходимости голосовать за кандидатов, которые заведомо не будут президентами. И лично для меня как для сотрудника ее штаба – я там играл не ключевую роль, но какую-то играл все-таки – было важно именно помочь раскрутить Ксению Анатольевну как федеральную политическую фигуру, которая продолжит свою карьеру и когда-то придет к власти", – пояснил он.Белковский отметил, что рассмотрел "политические таланты" в Собчак еще в 2012 году."Когда Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) будет определяться с форматом своей отставки и сонмом преемников, в этом сонме Собчак может сыграть не последнюю роль, потому что пользуется доверием значительной части путинской элиты. Она не воспринимается как человек, который всех расстреляет", – подчеркнул политконсультант.Путин на президентских выборах 18 марта, по предварительным данным, набрал 76,66% голосов, Собчак – 1,67%. После объявления первых результатов глава Кремля заверил, что не планирует "до 100 лет" находиться у власти. Телеведущая отметила, что продолжит заниматься политикой "с еще большим рвением". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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