Над делом об отравлении в английском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля круглосуточно работают около 250 детективов, следствие собрало около 800 вещественных доказательств и 400 показаний свидетелей, сообщили в Скотланд-Ярде. Скотланд-Ярд не может сказать, когда завершится расследование покушения на Скрипаля Фото: ЕРА "Расследование, похоже, займет много месяцев... Следственные действия продолжаются в Солсбери, на этом этапе невозможно установить, когда они закончатся. Специалисты проводят аккуратный поиск доказательств", – отметили в полиции.Над делом Скрипаля круглосуточно работают около 250 детективов. Следствие собрало около 800 вещественных доказательств и 400 показаний свидетелей.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ожидали ответа от России, но отметили, что у инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери "нет альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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