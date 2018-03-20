Полиция расследует, как ребенку удалось достать оружие

Мальчик хотел поиграть в видеоигру, но его сестра отказалась отдать ему джойстик, сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.

Он подошел к ней сзади и выстрелил в голову из пистолета. Пуля прошла через мозг.

Шериф округа Монро Сесил Кантрелл объявил, что девочка умерла от ранения в больнице Мемфиса. До сих пор неясно, какие последствия ждут мальчика.

"Ему только лишь девять. Я предполагаю, что он видел в видеоиграх или на телевидении. Я не знаю, он точно осознавал, что делает. Я знаю, что это трагедия" , - отметил шериф Кантрелл в комментарии изданию Clarion Ledger .

Мама мальчика во время трагедии находилась в другой комнате, кормя других детей. Полиция расследует, как ребенку удалось достать оружие.

"Это абсолютно новые обстоятельства для нас, мы никогда не имели дело с ребенком, стреляет у других детей в возрасте девяти лет", - сказал шериф Кантрелл.