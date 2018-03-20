Собранные британским следствием данные свидетельствуют, что агенты РФ пытались убить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, отметил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Джонсон: Думаю, важно показать, что виновниками отравления Скрипаля не являются ни жители России, ни Россия. У нас нет ссоры с Россией Фото: EPA "Я думаю, что очень важно, во-первых, показать, что виновниками события не являются ни жители России, ни Россия. У нас нет ссоры с Россией. Вы знаете, я люблю Россию, у меня предки из этой страны. Дело не в этом, а в Кремле и в российском государстве – в том состоянии, в котором они находятся в настоящее время", – сказал Джонсон.По его словам, это причина, по которой он заявил о возможной причастности Путина к отравлению."Если вы посмотрите на вещество, которое использовалось, то это яд "Новичок" – к такому выводу пришли наши эксперты из лаборатории Porton Down, они хорошие специалисты. Мы пригласили экспертов Организации по запрещению химического оружия, они прибудут, чтобы проанализировать образцы нервно-паралитического вещества. Вы также должны учесть, что Сергей Скрипаль, человек, которого они пытались уничтожить, был идентифицирован как цель атаки. Путин сам заявлял, что предателей, как Скрипаль, надо отравлять", – заявил политик.Он отметил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" производилось только в России."Кто-то должен нести ответственность, и мы в Великобритании считаем, что доказательства преступления указывают на российское государство, как и в деле Александра Литвиненко. И если вы помните, следы полония очень четко привели в Россию. В конце концов, ответственность за деятельность российского государства несет Путин, следовательно думаю, он не может дистанцироваться... Все собранные нами данные свидетельствуют, что агенты российского государства пытались убить и Юлию Скрипаль, и ее отца. Поэтому я считаю, что наша задача сейчас – защитить их, насколько это возможно", – отметил Джонсон.4 марта 66-летнего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ожидали ответа от России, но отметили, что у инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери "нет альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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