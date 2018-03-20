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|Состояние Цукерберга снизились на пять миллиардов долларов
|20.03.2018 10:09
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Компания Цукерберга переживает не лучшие временаСостояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга снизились на пять миллиардов долларов после слухов об утечке данных пользователей.
Состояние Цукерберга на сегодняшний день составляет 69,6 миллиарда долларов, передает Forbes .
Также сообщается, что в ходе торгов в понедельник, 19 марта, акции Facebook подешевели более чем на 7%, а стоимость компании снизилась на 37000000000 долларов.
Напомним, ежемесячный американский журнал Wired представил обложку своего нового номера, главным героем которого стал основатель Facebook Марк Цукерберг.
Издание разместило на обложке мартовского номера фото "избитого" Цукерберга, который изображен с синяками и царапинами.
В редакции отметили, что таким образом хотели проиллюстрировать тяжелые времена, которые сейчас переживает Facebook.
Напомним, ранее актер Джим Керри удалил свою страницу в социальной сети Facebook из-за вмешательства России в выборы в Америке.