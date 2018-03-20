Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать участие украинского президента Петра Порошенко в саммите НАТО, который назначен на июль 2018 года.

Об этом он заявил во время визита в Брюссель на заседание Евросоюза, передает пресс-служба правительства Венгрии.

Сийярто сообщил о намерении блокировать проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в июле, а также отказался поддерживать встречу министров обороны ЕС и Украины в апреле.

"Относительно Украины у Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Киева," - заявил он, объясняя свои действия.

Он также отметил, что Венгрия готова незамедлительно перейти от блокирования к полной поддержке при условии, что Киев откажется от текущей версии закона "Об образовании" и внесет в него изменения, которых требует венгерское правительство.

"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к 2023 году не будет введено ни в какой форме, и в течение этого периода Украина проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализует то, что согласовано на этих переговорах", - настаивает Сийярто.

При этом Украина должна предоставить юридические гарантии того, что требования будут выполнены, уточнил министр.

Войдите чтобы оставить комментарии

Сводка.нет - Новости Украины и Мира