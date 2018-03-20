3 марта друг бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Росс Кэссиди встретил прилетевшую из Москвы дочь экс-шпиона Юлию Скрипаль в лондонском аэропорту Хитроу и отвез в Солсбери. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Специалисты исследуют автомобиль друга Скрипаля Фото: ЕРА 3 марта Кэссиди встретил прилетевшую из Москвы дочь экс-шпиона Юлию Скрипаль в лондонском аэропорту Хитроу и отвез в Солсбери. Издание The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах сообщало, что токсичное вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль, последняя могла провезти в багаже, не подозревая об этом.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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