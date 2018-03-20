В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .

Из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников близко Новогригорьевка.

"В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в штабе.

На Луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.