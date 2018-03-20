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Сутки в АТО: боевики вновь нарушили перемирие
20.03.2018 10:17
Сутки в АТО: боевики вновь нарушили перемирие
В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение
За прошедшие сутки, 19 марта, зафиксировано 1 обстрел опорных пунктов сил ВСУ на Донецком направлении.
Сутки в АТО: боевики вновь нарушили перемирие Фото:unian

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .

Из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников близко Новогригорьевка.

"В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в штабе.

На Луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.

Напомним, что м Инуля суток агрессор совершил два обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины . В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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