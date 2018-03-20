Певица Слава Каминская, участница группы "НеАнгелы", изменила цвет волос. У Славы долгое время были рыжие волосы Фото: babaslavka / Instagram Снимок в новом образе она разместила в Instagram."В Киеве солнце, и хочется чего-то нового. Например, чему-нибудь научиться. Давайте придумаем вместе, чему будем меня учить. Можем делать это вместе. Вместе веселее. Жду ваши интересные предложения", – написала она. * В Киеве солнце * И хочется чего-то нового * Например чему-нибудь научиться :) Давайте придумаем вместе , чему будем меня учить * можем делать это вместе * Вместе веселей * жду ваши интересные предложения :) #Славныеразвивашкидлявзрослых Публикация от Babaslavka (@slava * kaminska) 19 Мар 2018 в 5:45 PDT Долгое время Слава была рыжеволосой.В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки вместе слава неангелы каминская придумаем Теги: новости