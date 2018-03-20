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|Слава из "НеАнгелов" стала платиновой блондинкой
|20.03.2018 10:25
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* В Киеве солнце * И хочется чего-то нового * Например чему-нибудь научиться :) Давайте придумаем вместе , чему будем меня учить * можем делать это вместе * Вместе веселей * жду ваши интересные предложения :) #СлавныеразвивашкидлявзрослыхПубликация от Babaslavka (@slava * kaminska) 19 Мар 2018 в 5:45 PDT
Долгое время Слава была рыжеволосой.В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.
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