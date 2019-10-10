В "ЛНР" запустили сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил в селе Золотое. Запуск был зафиксирован ОБСЕ.

Вчера также были запущены эти ракеты, но отвода войск так и не произошло.

Если нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения в Золотом, то тогда Украина будет искать другие форматы, чтобы вернуть наших людей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

Зеленский отметил, что одна из альтернатив нормандского формата - прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Если нормандский формат будет переносится потому, что не будет разведения, а в Золотом будут продолжаться выстрелы. Тогда мы будем находить другой формат, как возвращать наших людей. Один из них - это Минск, а еще один, сработал: это прямые мои переговоры с президентом РФ. Я по поводу возвращения наших людей, готов на эти переговоры. Я увидел, что был результат, я готов к нему", - заявил Зеленский.

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