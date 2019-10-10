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- В "ЛНР" запустили сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил в селе Золотое
|В "ЛНР" запустили сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил в селе Золотое
|10.10.2019 11:32
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В "ЛНР" запустили сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил в селе Золотое. Запуск был зафиксирован ОБСЕ.
Вчера также были запущены эти ракеты, но отвода войск так и не произошло.
Если нормандский формат будет отложен из-за того, что не будет разведения в Золотом, то тогда Украина будет искать другие форматы, чтобы вернуть наших людей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.
Зеленский отметил, что одна из альтернатив нормандского формата - прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.