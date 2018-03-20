"Реализация закона Об образовании в Украине должна быть приостановлена", - считает министр Сийярто

Об этом глава МИД Венгрии рассказал в Брюсселе, где он находится с визитом для участия в заседании Совета Евросоюза, сообщает сайт венгерского правительства.

Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит проведение встречи министров обороны ЕС и Украины, запланированной на апрель, а также заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в июле, участие в которой должен принять Президент Петр Порошенко.

"Относительно Украины в Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Киева", - заявил Сийярто.

По его словам, Венгрия готова поддержать проведение упомянутых встреч, при условии что Украина выполнит ряд требований. В частности, если Киев гарантирует, что закон Об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены ощутимые изменения.

"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к тому времени не будет введено в какой форме, и в течение этого периода Украина проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством и реализует то, что согласовано на этих переговорах" , - заявил Сийярто.

Кроме того, Сийярто требует от Украины обеспечения юридических гарантий выполнения договоренностей, потому что "несмотря на несколько словесных обещаний все регулярно происходит в обратном направлении" .

По словам министра, Венгрия и ЕС "ожидают от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии, консультаций с национальными меньшинствами и введение запрета на отмену существующих прав меньшинств" .

"Поэтому должны начаться переговоры с венгерским меньшинством, а реализация закона Об образовании в Украине должна быть приостановлена" , - заявил он.