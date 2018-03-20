19:39 - 19 бер. 2018
|Польский депутат сжег портреты Бандеры и Шухевича у посольства Украины в Варшаве, - ФОТО
|20.03.2018 10:48
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Во время акции звучали лозунги "Бандеровцы - убийцы", "Шухевич - преступник" и "Стыд за Украину"Польские националистические организации в понедельник, 19 марта, провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Фото: facebook.com/robertwinnickipubliczny
Событие в своем Facebook описал один из ее участников польский депутат Роберт Винницки от ультранационалистической партии "Движение народовый", которая представлена в польском Сейме только одним депутатом.
По его словам, националистическая акция стала прямым ответом на марш националистов во Львове две недели назад. Кроме "Движения народового" к ней присоединились представители националистических организаций "Национально-радикальный лагерь" и "Всепольской молодежь".
Винницки называет марш во Львове неонацистской и утверждает, что он был проведен в честь "ответственного за геноцид на Волыни" Романа Шухевича.
Во время акции звучали лозунги "Бандеровцы - убийцы", "Шухевич - преступник" и "Стыд за Украину". Манифестаты призвали правительство Польши "кардинально изменить свою политику в отношении Киева".
В конце националисты сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Посольство Украины в Польше осудило манифестации польских националистических организаций с "антиукраинской пропагандой".
Как говорится в заявлении ведомства, посольство Украины в Республике Польша осуждает манифестацию отдельных польских националистических организаций, которые 19 марта собрались у посольства в Варшаве и произносили антиукраинскую пропаганду ".
"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы", - подчеркнул украинское посольство.
В то же время, как сообщается, в украинское посольство пришли также поляки, выразили солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство вашу и нашу".
Напомним, в воскресенье, 4 марта, по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченная ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950.
Заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий заявил, что слова Украина не соответствуют реальным действиям , и заявил о проблеме доверия к украинскому партнеру.