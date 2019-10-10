Станция метро "Московский проспект" в Харькове будет переименована в "Турбоатом". Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Станция метро "Московский проспект" будет переименована в "Турбоатом". Коллектив завода сегодня обратился в горсовет с таким предложением и оно будет рассмотрено на ближайшей сессии 16 октября.

Лично я поддерживаю. "Турбоатом" - флагман нашего машиностроения, известный во всем мире, достойно проходит все трудности, выходит на новые рынки. Виктор Субботин сохранил коллектив, умеет привлечь молодежь в отрасль. Уверен, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют «за»" - Заявил Геннадий Кернес.

Петиция о переименовании появилась на сайте Харьковского горсовета 16 сентября.

Харьковчанин, который подал обращение к Харьковскому городскому голове, просит переименовать станцию метро "Московский проспект" на "Турбоатом".

Автор обращения указывает, что Московский проспект - самая длинная улица в Харькове (около 18 км) и охватывает шесть районов города, а также семь из тринадцати станций метро.

В связи с этим харьковчанин считает, что название станции метро "Московский проспект" не несет нужной информативности.

"Например, если в Харьков приехал турист и ему нужно попасть на Московский проспект, он может по незнанию поехать на одноименную станцию ​​метро, ​​хотя ему нужно было оказаться в центре или вообще в Индустриальном районе. Согласно документу 2268-VIII от 18.01.2018 и вступившего в силу с 24.02.2018 Россия признается страной-агрессором и оккупантом из-за своих действий в АР Крым и на востоке Украины. А как известно Москва - столица России и крупнейший город России по численности населения. То есть станция метро "Московский проспект" носит название столицы страны-агрессора", - написал Antony Banana.

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