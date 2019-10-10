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|В Харькове декоммунизируют станцию метро "Московский проспект" - название не несёт информации
|10.10.2019 11:51
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Станция метро "Московский проспект" в Харькове будет переименована в "Турбоатом". Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.
Петиция о переименовании появилась на
Харьковчанин, который подал обращение к Харьковскому городскому голове, просит переименовать станцию метро "Московский проспект" на "Турбоатом".
Автор обращения указывает, что Московский проспект - самая длинная улица в Харькове (около 18 км) и охватывает шесть районов города, а также семь из тринадцати станций метро.
В связи с этим харьковчанин считает, что название станции метро "Московский проспект" не несет нужной информативности.